Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если результаты выборов в стране не подтвердятся. Слова его письменного заявления передает РИА Новости.

«Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. (...) Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета», — говорится в письме. Риш также призвал главу Белоруссии остановить давление на журналистов и протестующих, а также восстановить доступ в интернет.

Ранее протестующих поддержал и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Он также призвал Лукашенко уважать права мирных граждан и отказаться от дальнейшего насилия в их отношении.

В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. Задержаны около трех тысяч человек, десятки пострадали, один погиб. Сам Лукашенко уличил оппозицию в том, что организаторам протестов «нужна была сакральная жертва».