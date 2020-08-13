Психиатр предупредил россиян об опасности лени

Психиатр-психоаналитик Павел Качалов в интервью радио Sputnik предупредил россиян, что лень может быть как защитной реакцией организма, так и признаком опасной болезни.

Специалист отметил, что очень часто лень — защитная реакция человеческого организма, помогающая избавиться от лишней и бессмысленной работы. Однако бывают ситуации, только внешне схожие с проявлением лени — когда человек не может заставить себя делать что-то совершенно необходимое. Такое состояние — болезненное, возможно, требующее помощи специалиста. Качалов связывает его с депрессией. В этом случае необходимо обратиться к психиатру.

По словам врача, если человек внезапно изменился и стал не в состоянии сделать простейших усилий, ему необходима помощь психиатра или антидепрессанты. «Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение», — добавил Качалов.

Ранее психиатр Юрий Вяльба рассказал, что крик может быть полезным в том случае, когда он позволяет снять эмоциональный пик. В некоторых ситуациях, уверен он, крик помогает решить часть внутренних проблем. При этом кричать следует не на конкретного человека, а на проблему.