Раскрыты полезные свойства крика

Крик может быть полезным в том случае, когда он позволяет снять эмоциональный пик. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал психиатр Юрий Вяльба.

Он пояснил, что крик — это один из важнейших способов эмоциональной разрядки. В некоторых ситуациях, уверен специалист, крик помогает решить часть внутренних проблем. «Кричать можно в лесу или в квартире, но так, чтобы это было безопасно для окружающих. С помощью крика можно снять напряжение — эмоциональная энергия не идет внутрь человека, не разрушает его в психическом плане», — сказал Вяльба.

Он также подчеркнул, что крик должен быть направлен не на конкретного человека, а на проблему. Если накричать на подчиненного или коллегу по работе, это сделает только хуже, пояснил эксперт. Кричать нужно наедине с собой или на сеансе с психотерапевтом, добавил специалист.