Тренирующаяся в США россиянка из UFC порассуждала о патриотизме

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая в Instagram порассуждала о патриотизме.

Куницкая пожаловалась на обвинения в нелюбви к родине. «Несмотря на то что жить и тренироваться лучше в Штатах, Россию я все равно люблю всей душой», — заявила она. По словам спортсменки, она вернется в Россию, когда ее бойфренд, бразильский боец Тиаго Сантос, проведет поединок.

5 августа Куницкая рассказала о сексизме со стороны русскоязычных пользователей в социальных сетях. Россиянка призналась, что именно по причине такого негатива не ведет аккаунт в Instagram на родном языке.

Куницкая известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На ее счету 12 побед и пять поражений. Последний бой с участием россиянки состоялся в декабре 2019-го. Тогда она уступила британке Аспен Ладд.