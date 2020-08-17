Сломавший ноги при приседании со штангой тяжелоатлет показал последствия травмы

Российский тяжелоатлет Александр Седых, сломавший колени при приседании с 400-килограммовой штангой, в Instagram показал последствия травмы.

Спортсмен рассказал, что ему предстоит долгий период реабилитации. Ему придется около двух месяцев лежать и не двигать ногами, а после — заново учиться ходить.

Инцидент произошел 13 августа на чемпионате Европы по версии World Raw Powerlifting Federation (WRPF) в подмосковном Долгопрудном. Пауэрлифтер повредил ноги и едва не был раздавлен штангой. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

Седых — чемпион Европы по версии International Powerlifting League и WRPF.