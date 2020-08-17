Меркель обсудит с Путиным ситуацию в Белоруссии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель Меркель обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Она заявила об этом в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает РИА Новости.

Канцлер сказала, что намерена сделать это во вторник утром, 18 августа.

«Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России. В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на сайте главы Литвы.

В ходе беседы Меркель выразила Литве благодарность за оказанную помощь кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также поинтересовалась ее состоянием. Науседа и Меркель в том числе обсудили запланированное на среду заседание Европейского совета, которое состоится по видеосвязи, и возможные санкции против Белоруссии.

Ранее Меркель потребовала немедленно и без дополнительных условий освободить задержанных в Белоруссии демонстрантов.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.