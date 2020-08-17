Модель с «реалистичной» фигурой стала героиней новой рекламы Zara

Продукцию масс-маркетового бренда Zara из новой коллекции продемонстрировали женщины с разными типами телосложения. Соответствующая рекламная кампания появилась на сайте марки.

В частности, речь идет о голландской плюс-сайз-модели Джилл Кортлев (Jill Kortleve). Она стала первой манекенщицей с «реалистичной» фигурой в истории лукбуков упомянутой марки. На одном из фото она одета в черный трикотажный комплект по фигуре, состоящий из юбки и кардигана. На другом снимке ее запечатлели в одежде бежевого цвета: широких брюках, боди и накидке. Модель также сняли в облегающем платье длины миди без рукавов.

Фото опубликовано @jilla.tequila

Известно, что 26-летняя Кортлев принимала участие в показах таких крупных брендов, как Chanel, Alexander McQueen, Valentino, Fendi, Jaquemus. Она также неоднократно появлялась на обложках модного журнала Vogue.

В июне модный бренд PrettyLittleThing обвинили в оскорблении плюс-сайз-покупательниц. По словам шотландки Ник, на сайте марки она в шутку написала в поисковом запросе fat bastard size («размер жирного придурка»). Оказалось, что на сайте представлено 103 товара, которые подходят под это описание.