В США раскритиковали возможную помощь Белоруссии от России

Американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол раскритиковали возможную военную помощь Белоруссии со стороны России. Об этом говорится в заявлении политиков комитета по иностранным делам палаты представителей США, передает РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», — заявили политики. Они также призвали отвергать агрессию Москвы и работать с европейскими союзниками США для того, чтобы оказать поддержку белорусскому народу.

16 августа Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность Москвы оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ.

После этого высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа заявил, что России следует держаться подальше от происходящего в Белоруссии после выборов президента, прошедших 9 августа.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом послужила победа Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Тысячи белорусских граждан не признали результаты выборов и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.