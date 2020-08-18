Белорусским компаниям предложили прописку в ЕС

Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс предложил белорусским компаниям, особенно из сектора информационных технологий, в связи с ситуацией в республике сменить прописку и перенести деятельность в Латвию. Об этом рассказала советник министра Беата Йоните, передает «Интерфакс».

Министр напомнил, что еще год назад его ведомство одобрило поправки к закону об иммиграции, облегчающие получение иностранными компаниями синей карты ЕС в Латвии.

Они позволяют получить долгосрочную визу до года, если целью визита указано трудоустройство. В течение срока действия визы разрешается запросить временный вид на жительство, если сотрудник хочет продолжить работу.

При этом если компания собирается разрабатывать инновационный продукт и может быть причислена к стартапам, члены ее правления имеют право получить вид на жительство за три месяца до учреждения самой компании.

По словам Йоните, Гиргенс назвал неприемлемым ситуацию, в которой действующие власти Белоруссии позиционируют Латвию как угрозу своему суверенитету. Министр призвал Минск остановить репрессии и провести повторные выборы, которые пройдут с наблюдателями и по международно признанным стандартам. Это означает, что оппозиция получит доступ к СМИ, а оппозиционные кандидаты смогут участвовать в процессе на равных условиях.

Протесты в Белоруссии продолжаются с воскресенья, 9 августа. ЦИК республики утверждает, что Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская — около 10 процентов. Сторонники Тихановской уверены в прямо противоположных результатах и требуют отстранения от власти действующего президента. В их поддержку по всей стране проводятся многотысячные митинги, а крупнейшие предприятия объявляют забастовки.