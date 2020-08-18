Акции Tesla установили исторический рекорд

Акции американского автопроизводителя Tesla выросли более чем на 11 процентов по итогам торгов 17 августа. Их стоимость превысила 1800 долларов, установив исторический рекорд.

На момент написания материала акции Tesla подорожали на 11,2 процента, достигнув отметки в 1835 долларов за штуку. Скачок произошел на фоне ожиданий роста спроса в Китае на бюджетный электрокар Tesla Model 3.

В июне стоимость ценных бумаг Tesla впервые превысила тысячу долларов. В августе компания объявила о сплите (разделении) акций «пять к одному», чтобы сделать свои ценные бумаги более доступными для сотрудников и инвесторов.

Глава компании Илон Маск ранее отчитался о четвертом подряд прибыльном квартале для Tesla. Хорошие показатели компании позволили ему стать четвертым богатейшим человеком планеты с состоянием в 84,8 миллиарда долларов.