Сечин подарил Путину «лучшую в мире нефть»

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным получил от него в подарок емкость с первой нефтью, добытой на месторождении проекте «Восток Ойл». Эти кадры продемонстрировал телеканал «Россия 24», стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«С большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02 процента», — рассказал Сечин.

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По его словам, это премиальная нефть, лучшая в мире, даже более качественная, чем ближневосточная. Ее плотность составляет 0,826 грамма на кубический сантиметр, у нее высокая степень баррелизации. Премия по отношению к эталонному сорту, по оценкам Argus на данный момент, составляет 11 долларов.

Помимо этого, в ходе встречи Сечин рассказал Путину об основных параметрах деятельности компании на данный момент и напомнил о планах строительства нового нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке в районе Находки. Президент попросил оформить и представить конкретные предложения на этот счет.

Путин в свою очередь пообещал, что экономика страны в ближайшие годы будет расти, а кризис, связанный с коронавирусом, она, по всей видимости, пройдет эффективнее, чем многие страны, в том числе европейские.

Проект «Восток Ойл» запущен в мае — компания начала бурение первой поисково-оценочной скважины. Предполагается, что первые поставки нефти с него начнутся в 2024 году. Для масштабных поставок с месторождения потребуется построить масштабную инфраструктуру в Арктике и обеспечить круглогодичный транспорт по Северному морскому пути.