Фергюсон сохранил надежду на бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон намекнул, что все еще рассчитывает на проведение поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в своем Instagram.

36-летний спортсмен, по всей видимости, сохранил надежду на встречу с россиянином в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он опубликовал фото арены с фамилиями спортсменов на экране и оставил надпись «Продолжение следует».

Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться еще в апреле 2020-го. Однако на фоне пандемии российский боец снялся с турнира. UFC 249 перенесли на май, а соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. Последний нанес американцу первое поражение за восемь лет, завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе и добился права встретиться с Нурмагомедовым в поединке за титул уже осенью 2020-го.

Таким образом, поединок Фергюсона и Нурмагомедова сорвался в четвертый раз. Российский боец при этом в ходе недавней пресс-конференции в Москве отметил, что также не исключает встречи с американцем.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе.