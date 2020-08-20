Путин заявил о востребованности выпускников программы кадрового резерва

Выпускники программы развития кадрового управленческого резерва востребованы в России, среди них — руководители 29 регионов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Госдумы, мэры крупных городов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеосвязи со слушателями третьего потока программы, говорится в пресс-релизе мастерской управления «Сенеж» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Некоторые ваши коллеги уже возглавили федеральные министерства: господин [Михаил] Мурашко у нас министр здравоохранения, министр транспорта [Евгений Дитрих]. Трое участников текущей программы стали временно исполняющими обязанности глав субъектов федерации, и уже совсем скоро, в начале сентября, им предстоит заручиться поддержкой жителей тех регионов, где они сейчас работают», — сказал Путин.

Он назвал важным то, что с самого начало было решено допускать до участия в образовательной программе настоящих профессионалов, доказавших свою способность работать и отвечать на вызовы, с которыми сталкивается страна. Также глава государства выразил уверенность в том, что предложения и идеи выпускников программы будут реализованы на практике.

«Хотел бы вновь повторить: образовательная программа, которую вы прошли, уникальна, не имеет аналогов на самом деле. Вашими преподавателями стали лучшие управленцы страны. Мы так и делаем всегда, в каждом потоке, каждый год все эти три года», — подчеркнул Путин.

Завершающий образовательный модуль программы развития кадрового управленческого резерва проходит на текущей неделе в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».