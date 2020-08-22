Бывший игрок сборной России пожаловался на жизнь в США и пообещал туда вернуться

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу» пожаловался на жизнь в США и пообещал туда вернуться.

Самедов рассказал о путешествии в Вашингтон и Нью-Йорк. «Настолько Нью-Йорк грязный мне показался. Понятно, я летал туда спорт посмотреть. Но именно насколько он грязный, сколько я там бомжей увидел, бездомных людей, которые на улице лежат», — поделился подробностями он. При этом на вопрос, хочет ли он вернуться в страну, футболист ответил утвердительно.

Самедов объявил о завершении карьеры летом 2018-го. В составе в московского «Спартака» он завоевал титул чемпиона России по итогам сезона-2016/2017. Также спортсмен известен по выступлениям за столичные «Локомотив», «Динамо», «Москву» и самарские «Крылья Советов».

В составе сборной России Самедов стал четвертьфиналистом чемпионата мира-2018. Он провел за команду 53 матча и забил семь мячей.