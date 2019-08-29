Бывший игрок сборной России Самедов вернулся в футбол

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов внесен в заявку клуба четвертого дивизиона чемпионата России «Знамя». Об этом сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

35-летний Самедов присоединился к подмосковному клубу из Ногинска. Команда выступает в любительской лиге. Самедов может дебютировать за клуб уже 7 сентября. «Знамя» проведет матч с подольским «Витязем».

30 июля Самедов объявил о завершении карьеры футболиста. Последним профессиональным клубом в послужном списке игрока стали самарские «Крылья Советов».

До этого хавбек выступал за столичный «Спартак», в составе которого завоевал титул чемпиона России по итогам сезона-2016/2017. Также Самедов известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо» и «Москву».

В составе сборной России Самедов стал четвертьфиналистом чемпионата мира-2018. Он провел за команду 53 матча и забил семь мячей.

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