Покинувшие «Спартак» футболисты остановили чемпиона России

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом» со счетом 2:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве. Счет на 19-й минуте открыл грузинский полузащитник «крыльев» Джано Ананидзе после передачи Александра Самедова. Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук сперва сравнял счет (23-я минута), а на 65-й оформил дубль.

Игравшие в меньшинстве после удаления Агустина Рохеля гости все же сумели отыграться усилиями Георгия Зотова. А после удаления капитана железнодорожников Игоря Денисова команды доиграли встречу в равных составах.

34-летний Самедов провел на поле 90 минут. Ананидзе — 65. Оба футболиста присоединились к самарскому клубу нынешней зимой. В прошлом футболисты защищали цвета столичного «Спартака».

«Локомотив» — действующий чемпион России. В нынешнем розыгрыше РПЛ Юрия Семина занимает четвертое место. «Крылья Советов» расположились на 13-м месте.

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