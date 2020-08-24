Неймар случайно поздравил другой клуб с победой в Лиге чемпионов и был высмеян

Нападающий французского ПСЖ Неймар в Twitter случайно поздравил с победой в Лиге чемпионов немецкий «Байер» вместо «Баварии» и был высмеян пользователями сети.

Неймар написал, что поражения — это часть спорта, несмотря на то, что ПСЖ боролся до конца в финале турнира. Затем футболист поздравил «Байер», забыв добавить букву «n» к названию «Баварии» на латинице.

Пресс-служба Байера пошутила в ответ. «Спасибо! Не знаем, почему ты нас поздравляешь, ведь мы в отпуске играем в видеоигры, но спасибо», — написали они. «Не удивлен, что Неймар проиграл в финале, если он даже не знал название соперника», «Ну он же рыдал в этот момент, вот и написал другой клуб», — отреагировали юзеры.

23 августа «Бавария» обыграла ПСЖ со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Единственный мяч на 59-й минуте забил французский форвард Кингсли Коман. «Бавария» в шестой раз в истории завоевала кубок Лиги чемпионов. ПСЖ впервые играл в финале турнира.