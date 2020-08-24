В России недосчитались магазинов

По итогам 2020 года в российских регионах введут в эксплуатацию около 330 тысяч квадратных метров качественных торговых площадей — на 34 процента меньше, чем изначально планировали девелоперы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании CBRE.

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Как отмечают аналитики, Россия в текущем году недосчитается примерно 170 тысяч квадратных метров магазинных площадей — план на 2020-й предусматривал ввод 500 тысяч «квадратов», но в первом полугодии из-за карантинных мер в региональных городах не открылось ни одного нового торгового центра (ТЦ). Открытие 25 процентов ТЦ уже перенесено на следующий год.

«Запуск ряда крупных объектов заявлен на конец года, поэтому сохраняется вероятность дальнейшего переноса дат открытия на 2021-й», — заявили агентству в CBRE. При этом, подчеркивают эксперты, уровень вакантных площадей в ТЦ, открытие которых намечено на текущий год, минимален: ритейлеры активно рассматривают новые проекты на фоне восстановления потребительской активности.

Ранее, в мае, было предсказано будущее торговых и бизнес-центров после пандемии. В международном архитектурном бюро Blank Architects предположили, что они не исчезнут полностью, но будут вынуждены переформатироваться.

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