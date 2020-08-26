«Спартак» обыграл «Ротор» в РПЛ

Московский «Спартак» обыграл волгоградский «Ротор» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 26 августа, на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 55-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

Спартаковцы довели беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей. В пяти встречах нынешнего сезона красно-белые трижды победили и дважды сыграли вничью. В последнем туре прошлого сезона «Спартак» оказался сильнее «Рубина». Серия стала рекордной для клуба под руководством нынешнего главного тренера Доменико Тедеско.

В других матчах тура грозненский «Ахмат» со счетом 3:2 обыграл «Локомотив» в Москве, а казанский «Рубин» дома разгромил «Уфу» — 3:0.

После пяти туров РПЛ «Спартак» с 11 очками занимает 2-е место в таблице чемпионата. «Ротор» с одним очком располагается на последнем, 16-м месте.