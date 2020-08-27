Глава МИД Белоруссии собрал европейских послов для обсуждения ситуации в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей собрал руководителей посольств европейских государств для обсуждения сложившейся в республике ситуации и внешнеполитической реакции на нее. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает «Интерфакс».

Изначально заявлялось, что к Макею вызваны все аккредитованные в республике послы, однако позже стало известно, что речь идет только о послах стран Евросоюза (ЕС).

Пресс-служба МИД отказалась от комментариев касательно содержания встречи.

Ранее Макей заявлял, что Белоруссия готова к диалогу с Западом при условии отсутствия попыток давления и ограничения суверенитета.

Страны Европы и НАТО в последние дни активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.

Уже третью неделю в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.