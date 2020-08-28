Россиянка за секунды украла сумку с деньгами посреди дороги и попала на видео

Полиция Екатеринбурга разыскивает женщину, которая похитила сумку с деньгами посреди дороги и скрылась с места кражи. Инцидент попал на видео, кадры публикует портал «Екатеринбург Онлайн».

На них видно, как неизвестная сначала бежит по тротуару, замечает черную сумку на проезжей части и спешит ее подобрать. В этот момент автомобильное движение не прекращается. В итоге женщина за секунды забирает найденное и уходит в неизвестном направлении.

Хозяин сумки после обнаружения пропажи обратился в полицию. Он утверждает, что россиянка видела, как он снимает деньги в банковском терминале. «Я разговаривал по телефону, достал сумку, чтобы взять кошелек, и забыл ее обратно в машину положить, она осталась на крыше. Зашел в киоск, вышел, сел в машину и поехал», — рассказал мужчина, отметив, что женщина и в этот момент стояла неподалеку.

Мужчина лишился более 100 тысяч рублей и документов. Делом занялись правоохранительные органы.

В июле сообщалось, что кассирша из Башкирии и ее муж пойдут под суд за кражу из банка 25 миллионов рублей. По версии следствия, Луиза Хайруллина с сентября 2017 года по май 2019-го крала деньги частями и передавала мужу, а тот вносил их на свой личный счет и делал ставки на спортивные состязания.