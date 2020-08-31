Футболисту сломали позвонок во время задержания в Минске

Полузащитнику футбольного клуба «Крумкачы» Сергею Козеке сломали позвонок во время задержания в Минске. Видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Кроме травмы позвоночника врачи обнаружили у Козеки повреждение почек. Его доставили в больницу прямо из РУВД. Вместе с Козекой был задержан другой хавбек «Крумкачы» Павел Рассолько. О его состоянии здоровья информации нет. Спортсменам собираются предъявить обвинение в порче машины милиции.

«Крумкачы» выступают в Первой лиге чемпионата Белоруссии. В нынешнем сезоне они занимают третье место в турнирной таблице первенства, имея после 14 матчей 26 очков. Козека и Рассолько приняли участие в 11 встречах.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются на протяжении трех недель. Они вызваны недовольством результатами выборов президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1 процента. Силовики несколько раз разгоняли демонстрантов с помощью спецсредств. Оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы и расследовать издевательства над задержанными митингующими в первые дни протеста.