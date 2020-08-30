Боец UFC Орловский прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Спортсмен общался с подписчиками в Instagram, передает «Чемпионат.com».

41-летний тяжеловес признался, что следит за развитием событий в родной стране. «Смотрю, читаю, слушаю. Жесть», — отметил Орловский, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Белоруссия протестует уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов.

Орловский — уроженец Белоруссии. В настоящий момент проживает в Чикаго, США. Тяжеловес известен по выступлениям в Strikeforce, M-1, UFC. Становился чемпионом UFC в тяжелом весе.