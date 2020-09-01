Исмаилов объяснил нежелание драться с мусульманами

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов объяснил нежелание проводить бои с мусульманами. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Fight Show.

По словам спортсмена, он не делит людей по национальному признаку, но его моральные принципы не позволяют ему встречаться в октагоне с бойцами, которые исповедуют ту же религию, что и он. Исмаилов также добавил, что не дерется с друзьями и не снимается в «определенной рекламе».

24 июля в Сочи состоялся поединок между Исмаиловым и Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107. Исмаилов, считавшийся андердогом, доминировал на протяжение всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде, зафиксировав поражение тяжеловеса нокаутом.

Исмаилов допустил проведение реванша, отметив, что ответный бой вряд ли получится интересным. При этом спортсмен готов выйти в октагон против Емельяненко в случае «правильного предложения».