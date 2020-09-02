16-летняя россиянка призналась в убийстве своего ребенка

16-летняя жительница поселка Советский Выборгского района Ленинградской области призналась в убийстве своего семимесячного ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) в среду, 2 сентября.

Тело новорожденной девочки нашли в одной из квартир поселка. Установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии (удушье).

Мать девочки задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»). Она признала вину.

Ранее, в июне, сообщалось о воспитательнице российского детсада, которая убила себя и троих своих детей. Матери было 35 лет, двоим детям 7 и 11 лет, младшему — четыре месяца. На работе женщина была на хорошем счету. Семья не состояла на учете в органах соцзащиты или опеки.