В Bellator задумались над боем между Емельяненко и Броком Леснаром

Глава Bellator Скотт Кокер порассуждал о выборе оппонента для российского тяжеловеса Федора Емельяненко. Об этом сообщает журналист Ариель Хельвани в своем Twitter-аккаунте.

Кокер считает интересным противостояние между россиянином и американским рестлером Броком Леснаром. «Если Брок сейчас действительно свободный агент, это было бы любопытно. Такого поединка еще никогда не было!» — заявил Кокер.

Леснар известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и становился чемпионом организации в тяжелом весе. Американец испытывал проблемы со спиной и в результате прекратил выступления в смешанных единоборствах, сосредоточившись на профессиональном рестлинге.

Емельяненко, в свою очередь, выражал готовность подраться с другим экс-чемпионом UFC бразильцем Фабрисиу Вердумом. Последний уже бросил вызов россиянину.

Емельяненко выступал в Rings, Pride и Strikeforce. Сейчас россиянин дерется в тяжелом весе в Bellator.