Перечислены популярные направления для покупки дома в Подмосковье

Наибольшей популярностью у покупателей загородных домов в Подмосковье пользуются Новорязанское направление (13 процентов сделок), Дмитровское (11 процентов) и Новорижское (10 процентов). Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Еще три года назад в лидерах на первичном рынке были Дмитровское и Ярославское шоссе (по 11 процентов каждое), Новорижское и Новорязанское (по 10 процентов), а третью строчку с 7 процентами продаж делили Каширское, Симферопольское и Волоколамское шоссе. В качестве причин их востребованности специалисты перечисляют относительную дешевизну лотов, в частности, на Новорязанском шоссе, а также обеспеченность инфраструктурой (Новая Рига) и не очень напряженный автомобильный трафик.

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Больше всего лотов в 2020 году (46 процентов) было куплено в диапазоне от 35 до 75 километров от столицы. Данный показатель на пять процентных пунктов больше, чем три года назад. Притом специалисты утверждают, что в целом загородные объекты довольно равномерно распределены по подмосковным шоссе и на каждом направлении можно найти лоты почти любого формата. Однако качественное предложение везде в большом дефиците, особенно после вызванного пандемией весеннего скачка спроса на рынке

Если говорить о предложении, то экспонируемые объекты находятся примерно на тех же шоссе. Всего на данный момент в Подмосковье представлено 43,8 тысячи лотов. Лидером остается Новорязанское направление (17 процентов предложения), далее идут Новорижское (11 процентов) и Дмитровское (10 процентов) шоссе.

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