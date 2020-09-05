В США рассказали о «череде бедствий» ВМФ России

Инцидент с плавучим доком предприятия «Восточная верфь» во Владивостоке является «последним из череды бедствий, постигших российский флот за последние годы», пишет The Drive.

Американское издание рассказывает о том, как 3 сентября из-за урагана в бухте Улисс во Владивостоке плавучий док снесло на военные корабли Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ВМФ) России, в частности, на ракетные катера проекта 1241 «Молния».

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The Drive вспоминает, что в 2018 году во Владивостоке якобы произошел пожар на одной из субмарин и как в том же году недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, использовавшийся для ремонта единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Издание отмечает, что также в 2018-м в Санкт-Петербурге загорелся еще тогда строившийся ледокол «Виктор Черномырдин».

Напомнили в The Drive, в частности, и о ЧП с российской атомной глубоководной станцией АС-31 «Лошарик» проекта 10831, сгоревшей в 2019 году, и взрыве при испытаниях ракетного двигателя вблизи Неноксы, произошедшем позднее в том же году.

В июле 2020 года доктор военных наук Константин Сивков заявил, что плановые сроки строительства серийных кораблей и подлодок, заложенных 20 июля в России, составляют семь-восемь лет и, скорее всего, выдержаны не будут, тогда как в СССР корабли аналогичных классов строились в три-четыре раза быстрее.