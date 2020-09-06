Бойца MMA лишили победы вопреки решению судей

Основатель ACA Майрбек Хасиев заявил, что аннулирует результаты поединка между Эдуардом Вартаняном и Мухаммедом Коковым. Пост доступен в Instagram-аккаунте организации.

Успех бойца в клетке зал встретил гулом. Хасиев отреагировал на поведение трибун и сделал заявление. Функционер раскритиковал работу судей и пообещал признать поединок несостоявшимся вопреки вердикту и тем самым лишить победы Вартаняна.

Для Вартаняна этот поединок был последним в рамках контракта с организацией. Две предыдущие схватки в ACA он также завершил победой единогласным решением судей.

Турнир ACA 110 прошел в Москве 5 сентября. В главном поединке вечера Мурад Абдулаев победил Али Багова судейским решением.