Боец MMA «позабыл» о контракте в России и отправился в UFC

Российская организация Absolute Championship Akhmat (ACA) заявила о наличии действующего контракта с бойцом Амиром Алиакбари, несмотря на то, что сам спортсмен объявил о переходе в Абсолютный бойцовский чемпионат (ACA). Полный текст доступен в Instagram-аккаунте ACA.

Президент российского промоушена Алексей Яценко заявил, что «забывчивому» Алиакбари уже напомнили о его контрактных обязательствах. Все необходимые документы уже были отправлены вице-президенту UFC Шону Шелби и матчмейкеру организации Мику Мэйнарду. Яценко подчеркнул, что ACA ждет реакции UFC по поводу данного нарушения.

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4 мая Алиакбари объявил, что подписал контракт с UFC. 31-летний боец провел три поединка под эгидой российской организации. До этого спортсмен выступал в японском Rizin. На его счету десять побед и одно поражение по правилам MMA.

ACA действует на базе грозненских бойцовских клубов «Ахмат» и «Беркут». До ноября 2018-го и приобретения World Fighting Championship Akhmat (WFCA) лига действовала под названием Absolute Championship Berkut (ACB). Всего с 2014-го организация провела 95 номерных турниров.

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