Бывший боец UFC пригрозил убийством российскому промоутеру

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Диего Брандао опубликовал пост в Instagram, в котором пригрозил убийством главе российской промоутерской компании Fight Nights Global Камилу Гаджиеву.

Брандао выложил скриншот переписки с Гаджиевым, который обозвал бразильца и заявил, что при встрече они выяснят, кто из них «сучка». Боец указал на то, что промоутер в течение 18 месяцев не платит ему за участие в боях под эгидой Fight Nights Global. «Он говорит, что уничтожит меня, а я говорю, что убью его, когда окажусь в России», — написал Брандао.

В Fight Nights бразилец провел три поединка, в двух из них одержал победу, а в третьем проиграл техническим нокаутом. Позднее Брандао подписал контракт с промоушеном Absolute Championship Akhmat (ACA), но, по его словам, выступать в этой организации ему не дает Гаджиев.

Брандао — бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он выступал под его эгидой с 2012 по 2016 год. Всего за карьеру он провел 37 боев, одержав 24 победы при 13 поражениях.

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