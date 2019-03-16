Акробатические трюки во время боя привели бразильца в UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Микель Перейра заключил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

25-летний бразилец набрал популярность в феврале 2019-го после его победы над корейцем Ким Дай Сунгом в организации ROAD FC. Перейра неоднократно применял в бою нестандартные техники, что позволило ролику с его выступлением набрать популярность (2,7 миллиона просмотров на YouTube). После поединка Перейра не скрывал, что хочет попробовать себя в «сильнейшей организации мира» UFC.

Бразильский спортсмен выступал в полусреднем и среднем весе и также соревновался без ограничений. Он одержал 22 победы в MMA и потерпел девять поражений. Два поединка с участием Перейры были признаны несостоявшимися.

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