Канадская биатлонистка призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

Канадская биатлонистка Меган Бэнкс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Спортсменка объяснила, что больше не хочет тратить физическую и эмоциональную энергию на утаивание того, чем она гордится. Также канадка считает, что разнообразие сексуальных предпочтений людей общество должно воспринимать как благо.

«У меня большие планы в биатлоне, Кроме того, я хочу показать молодым спортсменам, что они могут быть тем, кем хотят, не боясь дискриминации», — добавила Бэнкс.

23-летняя Бэнкс — чемпионка мира среди юниоров. Также спортсменка становилась призером этапа Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

11 июля в гомосексуальности признался футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Игрок прислал письмо в интернет-издание, но пожелал сохранить анонимность.