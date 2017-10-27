Директор «Амкара» рассказал о геях в российском футболе

Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов выразил надежду, что никогда не встретит геев в работе. Его слова приводит YouTube-канал газеты «Спорт-Экспресс».

«Геи в российском футболе? Слава богу, с этим я еще не встречался. Надеюсь, и не встретятся никогда... Когда я в Европе вижу, как за руку идут молодые люди, мне от этого не хорошо и не плохо, а как-то некомфортно. В Библии написано, что он создал Адама и Еву. Он же не создал Адама и Адама. И дети рождаются от мальчика и девочки», — сказал Маслов.

По его словам, у гея могут возникнуть проблемы с адаптацией в «Амкаре». «Я не готов говорить о том, как тот или иной футболист к этому отнесется. У нас в команде, насколько я знаю, все ребята либо женатые, либо с девушками живут. Могу за каждого ручаться, что он традиционной ориентации», — добавил функционер.

10 августа 2017 года в британском футболе появился первый открытый гей. Им стал арбитр Райан Аткин, обслуживающий матчи пятого по силе английского дивизиона.

Самым известным открытым геем в мировом футболе является бывший футболист сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Игрок, завершивший карьеру в 2013 году, выступал за такие клубы как «Лацио», «Штуттгарт», «Астон Вилла», «Эвертон».