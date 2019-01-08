Темнокожая лесбиянка ушла из спорта ради смены пола

Шведская гандболистка Луиза Санд решила оставить спорт ради операции по смене пола. Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на подкаст Utkast.

Темнокожая спортсменка, являющаяся открытой лесбиянкой, объяснила, что чувствовала себя очень плохо в последнее время и теперь поняла, почему. «Я родилась не в том теле <...> Всегда чувствовала себя как Луи Санд, а не Луиза», — сказала гандболистка. Она отметила, что впереди у нее тяжелый период, но в конце концов она будет чувствовать себя лучше.

Санд завершила карьеру в возрасте 26 лет. Она играла за французские клубы, выступала за сборную Швеции.

В ноябре 2017 года ушел из спорта бывший футболист сборной США Робби Роджерс — первый открытый гей в американских высших спортивных лигах. В прощальном письме он призвал других спортсменов не скрывать своих чувств и совершить каминг-аут.

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