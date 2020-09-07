Минобороны Белоруссии заявило о призыве военнослужащих из запаса

Министерство обороны Белоруссии заявило о начале призыва военнослужащих из запаса. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Кроме того, в режим повышенной готовности приведены две базы артиллерии и одна база танковых войск. Резервисты примут участие в командно-штабных учениях. Как долго они продлятся, не уточняется.

Мероприятия проводятся в рамках проверки боеготовности белорусских вооруженных сил.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти развернули практически половину белорусской армии на границе с Литвой и Польшей из-за угроз со стороны НАТО. Он подчеркнул, что «спокойной жизни у Белоруссии не будет», но власти полны решимости отстоять суверенитет и независимость государства.

Также Лукашенко рассказал, что власти страны ответят на санкционные меры «зажравшихся» Литвы и Польши, в том числе переориентируют грузовые потоки из литовских портов. Он отметил, что против республики ведется гибридная война и дипломатическая бойня, а Польша «спит и видит», как отобрать Гродненскую область.