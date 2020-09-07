Фотография квартиры заставила людей задуматься о зарплатах российских учителей

Учительница из России показала фотографию квартиры, какую она сможет себе позволить арендовать на зарплату преподавателя в школе. Показанный снимок расстроил пользователей Twitter и заставил людей задуматься о зарплатах учителей в стране.

5 сентября пользовательница с ником «анастасия» рассказала о том, как хочет стать учительницей, но не может найти ни нормальную работу с хорошей зарплатой, ни достойную квартиру.

«Я безумно люблю детей, хочу давать им знания, но все идет по наклонной, потому что мне предлагают зарплату 25 тысяч рублей и снимать квартиру за 11 [тысяч]. Эту квартиру.

Это унизительно. Вот вам и отношение к учителям», — написала она и опубликовала фото предлагаемого места аренды.

По словам девушки, она хочет обучать детей истории и обществознанию, но не может найти подходящих вакансий в Московской области. Анастасия заметила, что проходила курсы повышения квалификации и стажировалась в топовой частной школе в Москве, но все равно испытывает серьезные сложности.

По ее словам, в университете помощь с трудоустройством минимальная, а предлагаемые вакансии имеют зарплату ниже МРОТ. «Я будто загнана в какой-то угол, где мне надо выбрать между работой кассиром в "Пятерочке" за 40 тысяч рублей, либо учителем за 25 [тысяч] и жить в той квартире», — заметила выпускница.

Ее первый пост набрал более 10 тысяч лайков, многие поддержали девушку и задумались о ситуации с оплатой работы преподавателей. Некоторые отмечали, что, к сожалению, отказывались от работы учителем ради вакансий с более высоким заработком. «Я ушла из школы, съехала на нормальную квартиру, смогла выделить деньги на посиделки, шмотки, отдых, потому что кроме любви к преподаванию нужна и любовь к себе», — написала zloimorty.

Пользователь ilyaiin рассказал, что столкнулся с такой же ситуацией, когда работал учителем в селе под Волгоградом. Он получал 25 тысяч рублей, в эту сумму входили и надбавки молодого специалиста. «В общеобразовательной школе нечего делать», — заключил юзер.

Ранее пользователь Twitter с ником BuxtonSZN опубликовал на своей странице фотографию маленького кусочка пиццы и заставил этим пользователей задуматься о зарплатах учителей. В комментариях люди осознали, что учителя имеют ограниченные доходы и должны были организовывать вечеринки из своих карманов, поэтому мероприятия оказались «скудными».