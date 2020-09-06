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Фотография пиццы заставила людей задуматься о зарплатах учителей

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Фото: @BuxtonSZN / Twitter

Пользователь социальной сети Twitter с ником BuxtonSZN опубликовал на своей странице фотографию маленького кусочка пиццы и заставил этим пользователей задуматься о зарплатах учителей.

В подписи к снимку автор поста отсылает к ситуации, когда школьный учитель обещает устроить в конце года вечеринку, а маленький ломтик пиццы символизирует разочарование от нее. В комментариях к снимку пользователь Blachaz3 предположил, что учителя имеют ограниченные доходы для проведения вечеринок и должны были организовывать их из своих карманов, поэтому мероприятия были такими «скудными». Многие люди согласились с этой точкой зрения, приведя примеры из собственного опыта.

К обсуждению присоединились сами учителя и их родственники, лишь подтвердившие печальную действительность. Так, пользовательница theycallherbre рассказала, что из-за недостаточного финансирования ее мать тратит более 500 долларов (более 37 тысяч рублей) в год из своего кармана, обеспечивая своих учеников закусками, школьными принадлежностями, книгами и рождественскими подарками.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщила, что средняя зарплата российских учителей во II квартале 2020 года составила менее 31 тысячи рублей. При этом самая высокая зарплата среди педагогов была зафиксирована в Москве — 51,6 тысячи рублей.

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