Названа причина нежелания молодых учителей работать с детьми

Молодые учителя в России не хотят идти работать в школы не из-за зарплат, а из-за недостатка знаний о детях. Об этом заявила глава Минпросвещеня Ольга Васильева, передает агентство «Москва».

«Материальная обеспеченность молодого педагога не является образующим фактором и ответом на вопрос: почему он не идет в школу. <..> Они боятся этих детей, боятся заходить в эту школу, встречаться с этим классом. <...> Наверное нужно что-то переделать, что-то в образовании педагогов должно быть расширено и углублено, но не в ущерб всему остальному», — отметила она, подчеркнув, что в педагогических вузах практически не уделяется внимание возрастной психологии.

По словам министра, доля молодых педагогов в российских школах составляет менее 6 процентов от общего числа учителей. «В этом нет ничего плохого, но нам, конечно, необходима молодежь», — заключила она.

Ранее сообщалось, что молодых педагогов больше всего привлекают стабильность заработной платы, удобный график и интерес к профессии. Так, по данным исследователей, за каждый из вариантов проголосовали более трети опрошенных педагогов. Стабильность отметили 34,8 процента учителей, удобное расписание — 38 процентов, интерес к профессии — 34,1 процента.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». В него входит, в частности, федеральный проект «Учитель будущего», согласно которому в стране появится национальная система профессионального роста педагогов. Через пять лет у половины учителей планируется повысить квалификацию, работая с ними в форматах непрерывного образования. Повышением уровня подготовки педагогов и его независимой оценкой будут заниматься специальные центры, которые появятся во всех регионах России.

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