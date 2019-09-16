Власти Подмосковья рассказали о трудоустройстве молодых педагогов

В новом учебном году в Подмосковье впервые вышли на работу 1382 молодых педагога, рассказала министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 16 сентября.

По ее словам, больше всего молодых специалистов привлекли в городских округах Балашиха, Богородский, Мытищи, Орехово-Зуево и Раменский. «Молодые и талантливые кадры нужны всегда, поэтому мы уделяем огромное внимание их поиску и привлечению», — отметила министр.

Забралова напомнила, что в регионе действуют различные формы соцподдержки для учителей, в частности, программа соципотеки. Также молодым работникам ежемесячно доплачивают по шесть тысяч рублей, добавила она.

Кроме того, молодой специалист может получить так называемые подъемные выплаты в размере до 150 тысяч рублей, рассказала Забралова.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что необходимо привлекать молодые кадры. Он также отмечал, что образование в подмосковных школах должно соответствовать современным стандартам.