Проблемы российских спутников объяснили космическим проклятием

Геостационарный телекоммуникационный спутник «Экспресс-80» российской государственной компании «Космическая связь», который, по утверждению источника РИА Новости, получил повреждения в космосе, размещался в расчетной точке стояния с «мистически дурной репутацией», пишет «Кабельщик».

Согласно изданию, это не первый «спутник в точке 80 градусов восточной долготы, испытывающий проблемы». «Кабельщик» напоминает, что «предыдущие три космических аппарата, работавшие или запускавшиеся в эту точку, либо аварийно перестали работать (как "Экспресс-АМ2" в 2009 году и "Экспресс-МД1" [в 2013 году]), либо просто не долетели до этой точки, как большой и крайне важный для развития цифрового вещания "Экспресс-АМ4" [в 2012 году]».

«Еще после третьей аварии в отрасли заговорили о "проклятии 80-й точки", и сегодняшняя ситуация со спутником "Экспресс-80" однозначно закрепит мистически дурную репутацию этой орбитальной позиции», — объясняет издание.

Согласно источнику РИА Новости, в «Экспресс-80» мог попасть космический мусор. Другой собеседник агентства отметил, что двигатель остался цел, и аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. Он добавил, что о последствиях происшествия можно будет говорить, когда спутник окажется в рабочей точке.

В январе 2019 года гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники. «Во-первых, причина техническая, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому пока это не выносится в медийное поле. Причины по отказам — они, если говорить, так сказать, общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — сказал глава предприятия.