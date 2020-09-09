Домик в лесу решили продать по цене квартиры в Москве

В России решили продать уединенный домик в лесу за 12 миллионов рублей. Объявление опубликовано на портале «Авито».

Участок площадью 11 соток предназначен под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Он находится в Барнауле (Алтайский край) по адресу: улица Солнечная, 16.

«Уникальное предложение как для индивидуального жилищного строительства, так и под коммерческое направление!» — говорится в объявлении. Фактически объект представляет строение посреди лесного массива. Притом за лот просят сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры в Москве.

На «Авито» нередко появляются необычные объекты. Например, ранее на продажу с помощью сервиса выставили завод «Электроцинк» во Владикавказе стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

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