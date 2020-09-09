Россия признала угрозу санкций США из-за Навального

Введение санкций со стороны США в отношении России из-за ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального вполне возможно, признал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, санкции стали доминирующим инструментом внешней политики Вашингтона, и уже значительная часть некоторых секторов российской экономики находится под американскими ограничениями. «Тем не менее, мы продолжаем развитие в этих отраслях, по другим направлениям тоже», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что угроза новых санкций есть, но это не повод «что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним».

3 сентября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что США работают над тем, чтобы ввести санкции в отношении тех в России, кто причастен к делу, связанному с госпитализацией Алексея Навального. Она уточнила, что речь может идти о финансовых рестрикциях.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи рассказали об отравлении веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.