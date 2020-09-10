Доминатрикс прилюдно отшлепала полуголую женщину в чулках и попала на видео

В английском городе Улверстон, графство Камбрия, доминатрикс отшлепала полуголого клиента в чулках на террасе паба и попала на видео. На запись произошедшего обратила внимание газета The Sun.

В воскресенье, 6 сентября, 30-летняя Лидия Чадвик привела в паб своего клиента, идентифицирующего себя как женщину. Он пожелал быть прилюдно униженным. Они разместились за столиком на террасе, после чего Чадвик раздела клиента до нижнего белья и принялась его шлепать.

«Моя знакомая попросила ее публично унизить, поэтому я решила привести ее в красивое людное место, — рассказывает доминатрикс. — Мы подумали, что немного повеселим прохожих. До изоляции я уже проделывала подобное с одним из моих клиентов». В последний момент Чадвик поменяла планы и отправилась со знакомым в бар The Mill.

«Я собиралась выгулять ее на поводке, как собаку, но она засмущалась людей, — продолжила она свой рассказ. — Тогда мы пошли на террасу, где я привязала ее, закрыла ей глаза и сделала вид, будто ушла и оставила ее одну. Я даже не подозревала, что нас кто-то может увидеть».

По словам Чадвик, несколько людей выходили на террасу, чтобы покурить, но не обращали на них особого внимания. Вскоре очевидцы сняли их на камеру и пожаловались персоналу бара. После этого Чадвик и ее клиента попросили покинуть заведение.

Управляющая бара Мишель Вуд утверждает, что знакомая Чадвик в действительности была переодетым мужчиной. «Но в 2020 году вы не можете прогнать мужчину только за то, что он одет как женщина. Это дискриминация», — объяснила она.