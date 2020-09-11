Лайфхак Артемия Лебедева с носками разделил пользователей сети на два лагеря

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал о лайфхаке с носками. В видео на YouTube он объяснил, что меняет их каждый день, что позволяет ему избегать проблем с грязными носками. Такое признание разделило пользователей сети на два лагеря: одни посчитали идею хорошей и обоснованной, другие — осудили дизайнера за пренебрежение экологией.

«Я купил себе новые носки. Их делает ИП из города Смоленска, выпуская в таком невзрачном дизайне. Но самое главное — эти носки я меняю каждый день», — отметил он. По словам Лебедева, он из тех мужчин, которые не разбрасывают свои грязные носки.

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Дизайнер рассказал, что носит их весь день, а вечером снимает и выкидывает в мусорное ведро. При этом он закупает носки на месяц вперед, отдавая за пару около 45 рублей. «Никого не напрягаю. И если в поездке, то не надо возвращать обратно чемодан грязных носков», — заключил он.

В комментариях многие оценили такой подход Лебедева, посчитав его обоснованным с точки зрения экономии времени на стирку. Люди также стали предлагать ему варианты подзаработать на этом, выставив ношенные носки на продажу в магазине дизайнера. Юзеры шутили, что приняли бы такие одноразовые аксессуары в дар и что «все московские бомжи ходят в носках от Лебедева».

Но были и те, кто подверг критике подход дизайнера. По их мнению, Лебедев пренебрегает экологией. «Только представьте, что будет с нашей планетой если все будут пользоваться вещами один раз. Берегите природу», — написал Михаил Титов. Николай Морозов в комментариях призвал Лебедева задуматься о том, сколько потрачено ресурсов для производства одного мешка носков.

В июле 2019 года пользовательница Twitter Сара Шауэр (Sarah Schauer) рассказала о лайфхаке, которым пользуется ее сестра во время приема душа. Девушка использует очки для плавания, чтобы защитить глаза от попадания в них мыла. Юзеры восхитились лайфхаком и поблагодарили ее.