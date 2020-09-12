Пуск, падение с переворотом и взрыв американской Rocket 3.2 попал на видео

Пуск сверхлегкого носителя Rocket 3.2 американской компании Astra завершился падением с переворотом и взрывом. Видео инцидента, произошедшего на Аляске (США), опубликовал в Facebook пользователь Eric Van Dongen.

Носитель Rocket 3.2 стартовал 12 сентября в 03:19 по Гринвичу (06:19 по Москве) с пускового комплекса Кадьяк на Аляске. «Мы только что стали свидетелями неудачного запуска ракеты», написал автор поста. По его мнению, «это короткое, но очень насыщенное видео, которое определенно стоит посмотреть, особенно финал».

Как отмечает Astra, неполадки связаны с системой навигации ракеты, в результате чего было принято решение об остановке двигателей первой ступени. Завершившийся взрывом пуск в Astra называют тестовым, поскольку Rocket 3.2 не переносила полезной нагрузки.

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Ранее, как сообщает РИА Новости, неудачей также завершился пуск китайской твердотопливной ракеты Kuaizhou-1A.

Американская Astra работает над носителем Rocket, который, как заявляют в компании, должен стать самой простой и технологичной ракетой в мире, а потому и самой дешевой. В Astra уверены, что данная задача будет решена, когда надежность пусков носителя достигнет 95 процентов при цене старта примерно один миллион долларов. В настоящее время стоимость пуска Rocket, рассчитанного на выведение около 150 килограммов, оценивается в 2,5 миллиона долларов.

В настоящее время в США действуют порядка десяти космических стартапов, самыми успешными из которых являются SpaceX, Rocket Lab и Blue Origin.