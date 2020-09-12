Выбран следующий соперник для Харитонова в боксе

Российский промоутер Владимир Хрюнов выбрал следующего соперника для бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова в боксе. Его слова приводит Sport24.

Хрюнов заявил, что Харитонов должен встретиться с Дэвидом Хэем. Он добавил, что уже общался с менеджером британца по этому поводу и начал вести с ним переговоры. Промоутер сказал, что поединок должен пройти на футбольном стадионе.

11 сентября Харитонов одолел британца Дэнни Уильямса. Рефери зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Для 40-летнего Харитонова бой был дебютным в профессиональном боксе. Он заявил, что почувствовал себя в своей стезе в боксе.

Харитонов известен по выступлениям в MMA в промоушнах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 30 побед и потерпел семь поражений.

Последний поединок Уильямс провел против Тони Белью и был нокаутирован. На его счету 31 бой в профессиональной карьере. Он одержал 28 побед (26 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Спортсмен завершил карьеру в 2018 году.