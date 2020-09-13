Боец UFC сорвал свое интервью из-за казни иранского борца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бобби Грин сорвал собственное интервью — спортсмен не смог продолжить беседу с аналитиком Майклом Биспингом, расстроившись из-за казни иранского борца Навида Афкари. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN.

Грин успешно выступил на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, победив Алана Патрика решением судей. Грин отказался общаться с журналистом о своем успехе. «Это так грустно. Думал, нам удастся спасти этого парня. У меня разбито сердце», — признался Грин.

Bobby Green cut his post-fight interview short because he was "messed up" after learning, right before his fight, about the execution of Iranian wrestler Navid Afkari. pic.twitter.com/hNWzbgzN6W — ESPN MMA (@espnmma) September 13, 2020

Также на смерть Афкари отреагировал и глава UFC Дэйна Уайт. Функционер почтил память борца. Он также был в числе тех, кто призывал иранские власти не казнить спортсмена.

Афкари был арестован по подозрению в участии в антиправительственных выступлениях осенью 2018-го. В частности, обвинение утверждало, что борец убил охранника в ходе протестов. По данным правозащитников, Афкари подвергся пыткам. 2 сентября его приговорили к смертной казни. Несмотря на широкий общественный резонанс иранские власти привели приговор в исполнение.