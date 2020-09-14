В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершились. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Встреча продлилась 4 часа 20 минут. По итогам переговоров не будет заявлений и подписания каких-либо документов.

Ранее 14 сентября Лукашенко поблагодарил российское руководство за помощь на фоне массовых протестных акций в республике. После президентских выборов Россия поступила по отношению к Белоруссии «очень порядочно, по-человечески», отметил он.

Переговоры лидеров двух стран проходили в резиденции «Бочаров ручей». Путин и Лукашенко, как сообщалось ранее, планировали обсудить тему реструктуризации государственного долга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, а также совместные проекты в энергетике. В ходе встречи российский президент подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.