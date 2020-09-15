Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фото вышедшего из комы Алексея Навального словами «точно не "Новичок"». По мнению эксперта, пациент выглядит вполне нормально. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Так все-таки, может, отравления никакого не было? Если его не было — то пациент выглядит вполне нормально. Если же оно случилось, то факт, что он не просто пришел в себя, но и неплохо выглядит — это как раз не вполне нормально», — отметил Никулин.

Кроме того, эксперт напомнил об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Никулин подчеркнул, что Скрипалю помощь была оказана гораздо быстрее, чем Навальному, однако первый находился в тяжелом состоянии гораздо дольше, и в итоге его не показали публике.

«Либо не было "Новичка", либо вообще не было отравления», — резюмировал Никулин.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников обратился к Навальному после публикации снимка. «Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию, хотя принципиально важных медицинских причин для этого не было», — написал врач.

15 сентября Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы. Оппозиционер выложил снимок, на котором он запечатлен на больничной койке в окружении семьи. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», — подписал он фотографию.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. В правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок».